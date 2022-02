Inter-Liverpool, Vidal: “Servirà una partita perfetta, da Inter. Il risultato di oggi per…”

Le parole del giocatore nerazzurro prima della sfida di Champions League

Arturo Vidal ha parlato ai microfoni di Inter TV prima dell'attesissima sfida di Champions League contro il Liverpool: "E' una partita molto importante contro la squadra più forte in Europa. Servirà una partita perfetta, da Inter. Vogliamo farla ad alto livello. Siamo una squadra forte anche noi in Europa. Se peserà la mia esperienza? Tanto, voglio aiutare la squadra a fare un bel risultato oggi per giocare là più tranquilli. Tifosi? Sono molto importanti contro una squadra forte come la loro. Saremo 12 in campo se ci sostengono con forza".