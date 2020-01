Vidal, Inter tranquilla ma è già pronto il nome in caso di ‘no’: “E si scrive che Marotta…”

Arturo Vidal resta il nome caldo (anzi, caldissimo) per il centrocampo dell’Inter nel mercato di gennaio. Le parole di Valverde non hanno intaccato la posizione del club nerazzurro, che comunque ha individuato in Rodrigo De Paul l’alternativa, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera:

“Vidal è più di una trattativa. Le parole di Valverde, che vorrebbe bloccare il cileno in Catalogna, non hanno agitato le notti dei nerazzurri, che per sicurezza mantengono alta l’attenzione sull’argentino De Paul dell’Udinese, mentre in Inghilterra scrivono che Marotta potrebbe prendere subito il danese Eriksen, in scadenza con il Tottenham (in realtà i discorsi sono avviati per giugno). Vidal, l’ossessione di Conte, si dovrebbe sbloccare dopo la Befana. Tempi più lunghi per le altre operazioni messe in agenda, a cominciare dal fluidificante Marcos Alonso del Chelsea”.

(Fonte: Corriere della Sera)