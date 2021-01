Vidal: “Felice per il gol alla Juve. L’Inter ha dimostrato di poter lottare per lo scudetto”

Dopo la vittoria sulla Juventus, il primo ad arrivare ai microfoni di Skysport è stato Vidal che ha sbloccato la partita. Le parole del giocatore: «Gol importante per me e per la squadra contro la squadra più forte in Italia. Ho segnato la seconda volta con la maglia dell’Inter e sono felice».

-Con questa vittoria l’Inter a che punto è?

Hanno vinto lo scudetto loro e abbiamo dimostrato di essere all’altezza per lottare per lo scudetto.

-Questa vittoria cosa può darvi?

Fiducia per continuare a pensare che si possa vincere lo scudetto. Una vittoria che dà fiducia per continuare a lavorare. Pensiamo di poter arrivare fino in fondo.

(Fonte: Skysport)