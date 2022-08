Ex Inter, Vidal subito leader del Flamengo: maglia da titolare già conquistata

Arturo Vidal ci ha messo poco tempo per conquistare il Flamengo: il centrocampista cileno, dopo aver rescisso con l'Inter, si è già preso una maglia da titolare (oltre ad aver già segnato il suo primo gol con la nuova maglia), sorprendendo anche la dirigenza e lo staff tecnico del club brasiliano, come scrive AS. Nonostante i due mesi di inattività, l'ex nerazzurro non ha avuto bisogno di tempo per adattarsi, tanto che ora potrà giocare dal primo minuto sia in campionato contro il San Paolo che in Copa Libertadores martedì prossimo contro il Corinthians.