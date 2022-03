Vidal: “Alla pari con il Liverpool. Inter forte e combattiva. Per lo scudetto…”

Il calciatore nerazzurro ha commentato sui social la vittoria di Anfield trovando i lati positivi della serata nonostante l'eliminazione della CL

"Triste per non esserci qualificati alla fase successiva della Champions. Ma ripartiamo a testa alta, abbiamo vinto questa partita contro un grande rivale, il Liverpool, nel loro stadio e siamo stati alla pari, mostrando chi siamo. Li abbiamo battuti a casa loro, mostrando carattere. E abbiamo mostrato di essere una squadra forte e combattiva che lotterà per tutto quello che resta in palio, il nostro secondo scudetto e la Coppa Italia. Forza Inter", ha scritto il cileno.