GdS – Inter, Vidal già… nel futuro: indossa la maglia del Flamengo su TikTok

Un gesto di Vidal che avrà fatto sicuramente piacere in Brasile, meno in Italia e in particolare all’Inter

Alessandro Cosattini

Un gesto che avrà fatto sicuramente piacere in Sudamerica, ancora più precisamente in Brasile, meno in Italia e in particolare all’Inter. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport: “La foto del profilo ufficiale di TikTok di Vidal è già nel futuro. Il cileno ha infatti scelto una sua immagine con la maglia del Flamengo, cosa che in Brasile è stata subito notata…”, si legge. L’ennesima 'uscita' non proprio gradita del cileno nell’ultimo periodo…