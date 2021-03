Vidal al Marsiglia? In Francia: “Ad oggi sembra molto difficile per due motivi”

Il cileno è corteggiato dal club francese e dal tecnico Sampaoli: ma ad oggi l'affare sembra molto complicato

Continuano le voci in Francia in merito ad un possibile approdo in estate al Marsiglia di Arturo Vidal, giocatore individuato da Jorge Sampaoli come rinforzo ideale per il centrocampo. Un suo addio all'Inter, però, sembra ad oggi improbabile: "Allo stato attuale - spiega Le10Sport -, sembra abbastanza impossibile. Il cileno percepisce uno stipendio che sembra insostenibile per il club francese: il giocatore dell'Inter guadagna quasi 6 milioni di euro netti a stagione, ingaggio ben al di sopra degli attuali standard dell'OM. Inoltre sarebbe difficile anche a causa delle finanze del Marsiglia in rosso e del piano del presidente Pablo Longoria di stabilire un tetto salariale. A meno che Vidal non faccia un importante sforzo a livello finanziario".