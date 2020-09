Basta una frase che riscoppia il sogno. Messi ha fatto una promessa a Vidal: “Ci incontreremo di nuovo”. Lo ha scritto in un post sui social. Un messaggio per il compagno che non ha ancora firmato con l’Inter ma che da stasera è a Milano per completare l’iter burocratico che lo farà essere un nuovo centrocampista nerazzurro. L’argentino ha scritto belle parole per l’ormai ex compagno:

“Ti conoscevo solo perché ci eravamo affrontati da avversari e mi sei sempre sembrato un fenomeno. Ma poi ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente e mi hai sorpreso ancora di più. Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tante cose e ti sei fatto notare molto. Mancherai allo spogliatoio Arturo. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova tappa nel tuo nuovo club. Ci rincontreremo, di sicuro”. Bellissimo Leo. Ma vacci piano che a Milano qualcuno potrebbe ricominciare a fantasticare…