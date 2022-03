Vidal: “Sono qui per fare la storia. Due sfide dure, sono molto motivato”

Arrivato nel ritiro del Cile, il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal ha parlato della doppia sfida contro Uruguay e Brasile

"Sono qui per fare la storia. Sono molto motivato, spero che per noi vada molto bene. Non ho parlato con nessun compagno di squadra, solo con Alexis (Sánchez), ma parleremo di ciò che dovremo affrontare. Sono due partite molto dure, una bella sfida. Con la Nazionale vogliamo fare la storia e ci prepareremo nel migliore dei modi".