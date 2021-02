GdS – Inter, niente multa per Vidal ma c’è una costante: ora Conte spera di…

Arturo Vidal se la cava e non sarà multato. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno non sarà multato dall’Inter dopo la protesta plateale nei confronti del suo allenatore, Antonio Conte, in seguito alla sostituzione nella sfida contro la Juventus.

“Esce sempre il 22!” ha urlato Vidal, accompagnando la frase con gesti di disappunto. La Rosea aggiunge: “La speranza è che Vidal dopo il minuto 60 di ogni partita non cali costantemente nel suo apporto fisico, figlio di una condizione approssimativa che spinge il tecnico a sostituirlo”.