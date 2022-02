Vidal, occasione giusta al momento giusto: “Serve il vero Arturo per trascinare l’Inter”

Arturo Vidal, chiamato domani sera contro il Liverpool a sostituire a centrocampo Barella, ha la chance per prendersi finalmente l'Inter

"Insomma, per Re Arturo arriva l’occasione giusta al momento giusto. E chissà che non possa ritrovare anche quella voglia di andare ad attaccare l’area senza palla, che lo ha reso per anni centrocampista goleador. L’uomo dei dieci campionati vinti nelle ultime undici stagioni (tra Italia, Spagna e Germania) adesso deve indicare ai compagni la via per la gloria, il modo per scalare la montagna e sognare in grande. Serve una serata da vero Vidal, da quello che è ancora oggi il leader indiscusso della nazionale cilena".