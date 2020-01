Barcellona, Setien: “Vidal tende ad essere disordinato in campo. Gli ho parlato e…”

Setién, nuovo allenatore del Barcellona, domani debutta contro il Granada in panchina. Ha parlato di Arturo Vidal e ha detto di aver avuto un confronto con lui: «Ho parlato con Vidal prima dell’allenamento perché spiegargli alcune cose che avrebbe dovuto fare in partitella. Ed è quello che ha puntualmente fatto. Noi diamo importanza all’ordine in campo e ci sono giocatori come Arturo che tendono a perdere la posizione e l’ordine in campo. Il nostro lavoro è incidere su questo aspetto affinché migliorino. C’è bisogno di ordine per difendere e attaccare. E sono sicuro che alla fine otterremo il risultato che cerchiamo». Il giocatore era il primo obiettivo dell’Inter di Conte che però ora sta arrivando a chiudere Eriksen. Ci sarà comunque un nuovo tentativo per portare il cileno a Milano?

(Fonte: Sport.es)