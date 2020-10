Lazio-Inter, Conte tira un sospiro di sollievo: Vidal sarà della partita. Le condizioni…

ha svolto il lavoro tattico con i compagni. “Per Conte si tratta di una bellissima notizia perché l’ex Barcellona garantisce forza, tackle e incisività in mezzo al campo. Le condizioni del numero 23 saranno testate di nuovo nella rifinitura di stamani e se non ci saranno sorprese partirà dal primo minuto come successo a Benevento“.

A Benevento ha lasciato il campo zoppicando facendo temere un infortunio muscolare, ma per fortuna dell’Inter e di Conte, per Arturo Vidal si è trattato solamente di una botta al muscolo della coscia. Tanto che, come raccolto da FcInter1908, per il cileno non è stato necessario nessun accertamento . Il centrocampista vuole esserci contro la Lazio e secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ieri