Vidal, rientro previsto per Inter-Cagliari: ecco le gare che salterà il cileno

Il centrocampista dell'Inter si è operato in mattinata al ginocchio e dovrà stare fuori per almeno tre partite

In mattina Arturo Vidal si è operato al ginocchio sinistro, un intervento chirurgico "in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva. L'operazione è perfettamente riuscita e ora il centrocampista dovrà seguire l'iter per rimettersi in condizione di poter giocare.