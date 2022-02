Vidal oltre alle aspettative. Prestazione maiuscola per sostanza e continuità

Secondo Gazzetta.it la prova di Arturo Vidal contro il Liverpool è stata più che positiva. Questo il giudizio sul cileno del portale sportivo

Altra nota lieta, forse anche al di là delle aspettative. Il cileno aveva l’ingrato compito di rimpiazzare Barella e ha sfoderato una prestazione maiuscola per sostanza e continuità. Vidal si è sacrificato in copertura e, quando ha potuto, si è proposto in avanti alternandosi negli inserimenti con Calhanoglu. Preziosissimo il lavoro del cileno in fase di copertura e pressing, condito da numeri che testimoniano il ritorno del guerriero di qualche tempo addietro: primo per contrasti vinti (4) e per duelli (20), il cileno ieri ha morso le caviglie dei Reds senza concedere nulla. Da rivedere in fase di costruzione, dove ha evidenziato qualche incertezza di troppo negli ultimi venti metri, e nella gestione dei palloni delicati a ridosso della propria area: due palle perse ingenuamente nel primo tempo hanno provocato altrettante grosse occasioni per gli inglesi, ma sono state le uniche sbavature di una prestazione all’altezza del vero Vidal.