Arturo Vidal è arrivato in settimana a Milano e con la Fiorentina Conte lo ha schierato nel secondo tempo. È spuntato in campo insieme a Nainggolan e sul campo ci ha messo subito la grinta che tutti si aspettano da lui. Alla fine della prima gara con la maglia nerazzurra ha scritto un post su Twitter: “Bel trionfo in casa! Niente male come inizio!!! Forza Inter”.