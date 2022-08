Vidal: “Sono stato nei migliori club del mondo. Ecco perché al Real mi odiano così tanto”

In una lunga intervista alla Tv ufficiale del Flamengo, Arturo Vidal ha analizzato la sua lunga carriera calcistica. "Sono stato nelle migliori squadre del mondo, in bellissimi gruppi e con i migliori giocatori del mondo. La fortuna mi ha toccato e mi sono preparato a stare in mezzo a loro". L'ex Inter parla poi del difficile rapporto con i tifosi del Real Madrid reso ancora più complicato da un suo gol nel Clasico in cui il Barcellona vinse 5-1. "Non lo dimenticherò, ecco perché al Real mi vogliono così male, è uno dei miei gol preferiti".