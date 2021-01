Inter, il riscatto del re: Vidal pianta la lama nel cuore della Juve. Arturo rialza la cresta

Il riscatto di re Arturo. Il Corriere della Sera non risparmia elogi ad Arturo Vidal, che proprio ieri contro la ‘sua’ Juventus ha segnato il primo gol in campionato con la maglia dell‘Inter, sbloccandosi dopo quattro mesi d’astinenza. Prima della gara, le polemiche (poi spente) per il presunto bacio allo stemma bianconero, poi la rete che ha aperto le danze nella notte di San Siro. Una risposta da vero campione:

“Il riscatto del re: di re Artù. Vidal esplode nella partita più importante, quella che sentiva di più, dispiega le vele e lancia l’Inter nella corsa scudetto. Pianta la lama della sua spada nel cuore della ex, la Juve amata e vissuta intensamente per quattro anni. Il guerriero cileno rialza la cresta proprio contro i bianconeri, trafitti da una rete, la prima in serie A con la maglia dell’Inter, dopo averne realizzate ben 36 nella sua prima avventura in bianconero“, si legge.

(Fonte: Corriere della Sera)