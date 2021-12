Vidal, la Roma porta bene: già 4 i gol segnati, come alla Lazio. E nel 2012…

I giallorossi sono una delle vittime preferite del centrocampista cileno dell'Inter, in rete 4 volte in carriera

L'Inter di Simone Inzaghi affronta oggi alle ore 18 all'Olimpico la Roma del grande ex Josè Mourinho. Un avversario che porta particolarmente bene ad Arturo Vidal: il centrocampista cileno, come ricorda il sito ufficiale nerazzurro, in carriera ha già segnato 4 gol contro i giallorossi.