Cile, addio ai sogni di qualificazione ai Mondiali: Vidal e Sanchez in lacrime

L'Uruguay vince grazie alle reti di Saurez e Valverde e condanna definitivamente la Roja dei due calciatori dell'Inter

Niente da fare per il Cile, che perde 0-2 contro l'Uruguay e dice addio ai sogni di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022: decidono le reti nella ripresa di Suarez e Valverde. La Roja chiude il girone sudamericano al settimo posto: avanzano Brasile, Argentina, Uruguay ed Ecuador, spareggio per il Perù. Si chiude nel peggiore modi il ciclo della GeneracionDorada cilena: Vidal e Sanchez, elementi di punta di questo gruppo, sono usciti dal campo tra le lacrime. Per loro si torna ora a pensare all'Inter.