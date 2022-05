Inter, Vidal tra Colo Colo e Flamengo. Per Sanchez si tratta sulla buonuscia

L'Inter cerca di snellire il monte ingaggi e presto dovrebbero partire i due cileni e anche Vecino in scadenza di contratto

"L’Inter ha necessità di tagliare velocemente il monte ingaggi e anche per questo i cileni Sanchez e Vidal sono ai saluti: Alexis guadagna 7 milioni netti fino al 2023, ma non c’è futuro per lui all’Inter. Piace a River e in Spagna, ma si cercherà un’intesa per una buonuscita. Per Vidal, invece, si va verso la risoluzione del contratto: Arturo deve scegliere tra Colo Colo e Flamengo, mentre l’Inter risparmierà 6,5 milioni. Ai saluti anche Vecino, titolare di un contratto in scadenza da 2,5 milioni. È vicino alla Lazio, ma questo all’Inter non interessa. Conta il risparmio effettivo: soldi freschi da poter reinvestire", sottolinea La Gazzetta dello Sport.