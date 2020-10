La Tercera: “Sanchez-Vidal, il duo milanese perno del Cile. Da incidenti a certezze”

In Cile li chiamano il ‘duo milanese’. Il quotidiano La Tercera ha dedicato un articolo a Vidal e Sanchez. “Hanno confermato nella gara contro l’Uruguay che sono un patrimonio per la Roja e per il loro Ct, Rueda”, scrive il giornale. Ma non era così scontato, dicono. Alexis è stato chiamato a dimostrare il suo valore. L’attaccante nell’Inter di Conte parte spesso dalla panchina, ma ha convinto l’allenatore e la stampa italiana con le sue prestazioni.

“Spesso entrando in un secondo momento in gara è riuscito a cambiarne le sorti. Al di là del gol segnato ha fatto segnare l’80% dei passaggi riusciti. Ha guidato la squadra col gioco e l’atteggiamento, era già rilassato e sorridente al momento dell’inno, sembra essere tornato il giocatore innamorato del calcio che era. A Milano, Sánchez ha trovato una famiglia. Una famiglia che da un mese ha un nuovo membro: Arturo Vidal che è arrivato per volontà di Conte”, si legge ancora.

SU VIDAL – Sul centrocampista cileno pochi dubbi: “È sempre stato uno dei giocatori più apprezzati di Rueda. E ci sono buone ragioni. Giovedì è stato ancora miglior giocatore della Nazionale, con un percorso imbattibile da una zona del campo all’altra. È uno dei migliori centrocampisti al mondo. I suoi dati parlano da soli. Onnipresente, si è spostato in lungo e in largo, leggermente spostato a destra e da lì ha guidato centrocampo e difesa con l’89% di passaggi riusciti, cinque duelli vinti palla al piede e quattro di testa e cinque volte ha intercettato la palla. Sul campo ha chiesto e dimostrato calma, una calma che ha acquisito con esperienza”.

Su di loro sono riposte le speranze di qualificazione ai Mondiali: “Il duo milanese, la coppia di giocatori che danno più certezze. Sono gli stessi giocatori che sono venuti da momenti di incertezze, dubbi e incidenti. Ma sono i perni della squadra di Rueda, le stelle che tengono vivo il sogno mondiale”, conclude lo stesso giornale.

