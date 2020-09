CdS – Vidal non è più un giocatore del Barça: l’Inter e la scelta di Zhang. Conte vorrebbe…

Vidal non è più del Barcellona. A riferirlo è Il Corriere dello Sport, che spiega la situazione del calciatore cileno. Dopo la corsa di ieri mattina, postata su Instagram dal suo preparatore Juan Ramirez, il centrocampista si è recato nel centro sportivo dei blaugrana ma non si è allenato. “Da venerdì non è più un calciatore del Barça“.

Al momento Vidal è in una situazione di limbo perché, su precisa indicazione di Steven Zhang, l’Inter non completerà l’operazione fino a quando non sarà ceduto un calciatore. Il più vicino all’addio è Godin ma l’intesa tra l’uruguaiano e il Cagliari non è ancora stata raggiunta.

Il quotidiano sottolinea, inoltre, che Vidal non sarà l’unico rinforzo a centrocampo: “Conte vorrebbe anche Kanté a fare da ‘guardiano’ davanti alla difesa, per permettere al cileno a Barella di aggredire la squadra avversaria“.