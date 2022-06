Vidal tentato dal Qatar. L’Inter spera in uno sconto o addirittura…

"Se fino a pochi giorni fa quello tra Vidal e il Flamengo sembrava un matrimonio annunciato, con tanto di incontri e accordi di massima tra le parti, lo scenario è cambiato nelle ultime 24 ore. Il richiamo dei petrodollari e la serrata corte degli emiri hanno cambiato le carte in tavola e, stando a fonti vicine al giocatore, adesso Vidal non sarebbe più così convinto di dare priorità all’ambizioso progetto sportivo prospettato dal Flamengo. I brasiliani consentirebbero infatti al cileno di giocare in palcoscenici prestigiosi come la Libertadores, con il dichiarato obiettivo di vincerla, il tutto a fronte di un ingaggio di 3,5 milioni di dollari (+ bonus), vale a dire quanto percepisce la stella della squadra (Gabigol). Tuttavia, l’Al Rayyan starebbe facendo breccia grazie a un rilancio monstre che raddoppia quanto offerto dai brasiliani. Dopo una prima proposta di 5 milioni per una stagione, i qatarioti si sarebbero infatti spinti fino a 8 milioni all’anno per due stagioni, cioè 16 milioni totali", riporta Gazzetta.it.

"Messa così, si tratterebbe della classica offerta irrinunciabile anche per uno come Arturo che, a 35 anni appena compiuti, vorrebbe continuare ad alti livelli ancora per una o due stagioni. Per Vidal, accettare la proposta dei qatarioti significherebbe andare a guadagnare addirittura più di quanto faccia adesso all’Inter, scenario pressoché impensabile fino a ieri. A far vacillare il cileno, sostiene La Tercera, ci sarebbe anche una recente "faida" familiare costatagli la bellezza di 5 milioni di dollari, quelli che gli avrebbe sottratto il cugino Carlos Albornoz negli ultimi anni attraverso raggiri vari e per i quali ha sporto denuncia a fine aprile. In tutto ciò, l’Inter osserva l’evolversi della situazione con la certezza di salutare il cileno a fine mese pagando la multa prevista per la risoluzione anticipata del contratto in scadenza a giugno 2023. I nerazzurri dovranno versare a Vidal una cifra vicina ai 4 milioni di euro, ma non è tramontata la speranza di poter negoziare al ribasso. O addirittura di cedere soltanto il cartellino", spiega il portale sportivo.