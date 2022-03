Biasin: “Vidal si è lamentato sui social, ma non ha il diritto di farlo perché…”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dello sfogo social di ieri di Arturo Vidal e non soltanto

In diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dello sfogo social di Vidal: “Ieri si è lamentato sui social, non credo abbia diritto di farlo, le occasioni le ha avute, è lui che deve rendere di più. L’allenatore fa l’allenatore, i giocatori devono farsi trovare pronti per quanto serve. Il problema è loro, non me la prendo con le scelte di Inzaghi, ma coi giocatori che non si fanno trovare pronti. Correa è partito bene, poi ha avuto un infortunio. Ora nei minuti che gioca deve farmi vedere qualcosa ecco. Vidal pure appunto. Gagliardini qualcosa ha fatto vedere, meriterebbe minuti in più ecco”.