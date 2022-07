Vidal: “Sempre sognato il Flamengo. Fisicamente sto bene. Sanchez? Alexis…”

Conferenza stampa di presentazione per Arturo Vidal. Dopo due stagioni con la maglia dell'Inter, il centrocampista è arrivato a parametro zero al Flamengo. "Ho sempre sognato di essere qui e sto realizzando quel sogno. L'obiettivo è vincere un titolo che è la cosa più importante", esordisce il cileno. "Sto bene fisicamente, so che ci vuole un po' per raggiungere il ritmo dei miei compagni di squadra. Andremo passo dopo passo".