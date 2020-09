Prima le visite al Coni, poi all’Humanitas per completare i test fisici. Arturo Vidal si è svegliato molto presto per vivere la sua prima giornata da giocatore dell’Inter. Manca poco alla firma sul contratto: nel pomeriggio è atteso in sede per siglare il biennale che lo legherà al club e per le foto di rito. Intanto è passato ad Appiano Gentile per un saluto veloce ai futuri compagni. E dopo pranzo e riposo in albergo sarà la volta della firma.

(Fonte: Sky)