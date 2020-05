Vidal, un tweet della Juve fa notizia in Spagna. MD: “Paradossalmente con l’Inter…”

Arturo Vidal oggi compie gli anni, ma non gli sono arrivati solo gli auguri del Barcellona. Sono arrivati pure quelli della Juventus, in un tweet.

Quel post ha fatto notizia in Spagna dove il cileno gioca. Il Mundo Deportivo ha scritto: “Ci sono tante voci sul futuro del cileno e c’è chi sostiene che dietro quel gesto potrebbe esserci un tentativo di ingraziarsi il giocatore. Ma tutto sembra indicare in realtà che non ci sono altri aneddoti. Secondo le indiscrezioni il calciatore blaugrana non è nel mirino della Juve, ma in quelli di una delle rivali storiche del club bianconero, l’Inter. Nelle quattro stagioni in cui Vidal ha giocato a Torino ha vinto lo scudetto. Ora il suo futuro potrebbe essere in Italia, ma paradossalmente potrebbe cercare di strappare il campionato ai bianconeri con la maglia nerazzurra”.

(Fonte: Mundo Deportivo)