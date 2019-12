Fuentealba (La Cuarta) lancia la bomba: “Rottura Barcellona-Vidal: ora è vicino all’Inter”

Clamorosa rivelazione del giornalista cileno Rodrigo Fuentealba ai microfoni di Radio Sportiva sulla situazione di Arturo Vidal, in forza al Barcellona e in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per la sua Inter nel mercato di gennaio.

Il collega de’ La Cuarta ha dichiarato: “Il giocatore non è contento della situazione al Barcellona, penso che in questo momento sia più vicino all’Inter. Fino ad ora ha giocato solo il 35% del tempo totale disputato dal Barcellona, che non ha accettato il suo reclamo“.