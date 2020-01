CdS – Valverde o no, Vidal vuole l’Inter: “La sensazione in viale della Liberazione è…”

Indipendentemente dal futuro di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona (che comunque rimane in bilico), Arturo Vidal vuole l‘Inter. Questo è quanto sostiene il Corriere dello Sport, che scrive:

“Cominciando con ordine, la sconfitta con l’Atletico, in Supercoppa, ha provocato un terremoto in casa Barça. La panchina di Valverde è appesa ad un filo, ma Xavi non vuole subentrare in corsa. La guida della squadra, allora, potrebbe essere affidata ad un traghettatore fino al termine della stagione. Nel frattempo si è anche infortunato Suarez, che rimarrà fermo quattro mesi. Chiaro che il futuro di Vidal non è di stretta attualità, ma la sensazione è che gli ultimi avvenimenti abbiano complicato i piani nerazzurri, al di là della volontà del cileno di fare le valigie che non è cambiata. In viale della Liberazione, però, vorrebbero avere indicazioni precise al più presto, visto che, nel caso, occorrerebbe virare su un’alternativa. Il nome è quello di Eriksen“.

(Fonte: Corriere dello Sport)