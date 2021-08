VIDEO / Amichevoli, Arsenal KO 2-1 col Chelsea: erroraccio di Bellerin in difesa

Il terzino spagnolo, accostato all'Inter, ha regalato a Tammy Abraham la rete che ha risolto l'amichevole tra le due inglesi

E' terminata per 2-1 l'amichevole giocatasi poco fa all'Emirates Stadium di Londra tra l'Arsenal e il Chelsea. Sono infatti risultati vittoriosi i campioni d'Europa in carica che sono riusciti a battere gli eterni rivali con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Havertz e Abraham, intervallati dalla rete di Xhaka. In particolare il gol realizzato dall'inglese del Chelsea è stato propiziato da un erroraccio di Hector Bellerin, terzino seguito dall'Inter, che ha sbagliato un passaggio orizzontale e ha messo l'attaccante dei Blues da solo davanti al portiere.