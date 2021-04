VIDEO / Bologna-Inter 0-1: gli highlights della gara del Dall’Ara. Lukaku da 3

Gli highlitghs della gara del Dall'Ara con la vittoria dei nerazzurri firmata dal gol di Romelu Lukaku

BOLOGNA - L'Inter riparte da dove si era fermata. L'ultima partita dei nerazzurri risale al 14 marzo, con la vittoria sul Torino, venti giorno dopo la formazione di Antonio Conte trova un'altra vittoria che porta oltre ai tre punti un incremento in classifica sulla seconda, il Milan, che ora è distante 8 lunghezze con una gara da recuperare per i ragazzi di Conte. Non un'Inter che rapisce, quella vista questa sera al Dall'Ara, ma una squadra determinata e concentrata, capace di capitalizzare al meglio una delle due occasioni avute (gol di Lukaku e palo di Lautaro) e di portare in porto il match senza rischiare troppo.