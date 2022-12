VIDEO / Eto’o perde il controllo: calcio e pugni ad un tifoso a Doha

Attimi di tensione e scene da 'Far West' all'esterno del 974 Stadium di Doha, teatro della sfida degli ottavi di finale tra Brasile e Corea del Sud.

"Ho sentito Eto'o scambiare parole con il tifoso in toni forti, poi ha iniziato a inseguirlo, perdendo il controllo: al tifoso è stata strappata la macchina fotografica ed è lì che Eto'o ha commesso un errore. Invece di andarsene, lo ha preso a calci. Gli ho chiesto cosa fosse successo, ma non riusciva a esprimere una parola, poi lo hanno portato via".