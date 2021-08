VIDEO / Inter, Eriksen ad Appiano: abbracci e sorrisi con compagni, staff e dirigenza

Christian Eriksen è tornato ad Appiano Gentile: il video con tutte le immagini del ritorno del danese nel centro sportivo dei nerazzurri

Ritorno graditissimo ad Appiano Gentile. Christian Eriksen è tornato nel Centro Sportivo Suning della Pinetina dopo oltre due mesi e soprattutto dopo quel 12 giugno in cui ha tenuto col fiato sospeso il mondo Inter e non solo per il malore accusato nel match di Euro 2020 contro la Finlandia a Copenaghen.