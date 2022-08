VIDEO / Inter-Sant’Angelo Lodigiano 11-0, gli highlights: in gol la Lu-La, brilla Dzeko

Allenamento congiunto per l'Inter di Simone Inzaghi con il Sant'Angelo Lodigiano: doppiette per Dzeko e Lautaro

Allenamento congiunto per l'Inter contro il Sant'Angelo per formazione di Serie D. La sessione, formata da due tempi da 45 minuti, è terminata 11-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Dzeko (doppietta), Calhanoglu, Lukaku, Dumfries, Mkhitaryan, Gagliardini, Lautaro (doppietta), Correa e Casadei.