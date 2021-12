VIDEO / Inter, scelto il gol del mese: vince Dzeko con la volée di sinistro

Per i tifosi il gol più bello del mese di ottobre è quello di Edin Dzeko contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League

Edin Dzeko si aggiudica il Digitalbits Goal of the Month riferito al mese di ottobre. La sua volée di sinistro all'incrocio contro lo Sheriff Tiraspol è stata la rete più votata dai tifosi.

Il perfetto mancino al volo dell’attaccante bosniaco si era già guadagnato la nomina per il ‘Goal of the Week’, del Matchday 3 di Champions League e ha prevalso tra i 10 gol più belli segnati da Prima squadra, Primavera e Prima squadra Femminile nel mese di ottobre, compresa l'incredibile doppietta di Correa contro l’Udinese.