Ricorrenza particolare in casa Inter nella giornata di oggi. Sono passati 10 anni dallo scudetto del 2010, acciuffato all’ultima giornata con una vittoria in casa del Siena, grazie ad una rete di Diego Milito. Si tratta per i colori nerazzurri di un tassello fondamentale per il raggiungimento di un traguardo mai eguagliato in Italia: il Triplete. Queste le immagini condivise dall’Inter sui social.