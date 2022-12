VIDEO/ Inter Women, la doppietta della Chawinga contro il Pomigliano

Le nerazzurre della Guarino vittoriose questo pomeriggio in trasferta per 2-1

Bella vittoria in trasferta questo pomeriggio per l'Inter Women. Le nerazzurre si sono imposte in trasferta a Pomigliano contro la squadra di casa per 2-1 grazie alla doppietta di Tabitha Chawinga, prima della rete che ha accorciato le distanze nel finale. Il club ha postato poi le immagini della vittoria sui suoi profili social.