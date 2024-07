Il tecnico nerazzurro, fresco di rinnovo, si è presentato in conferenza stampa per inaugurare la nuova stagione

Simone Inzaghi, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione e fresco di rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi dell'Inter: "Oggi ho risposto a tante domande, ora ne ho una io per voi: siete pronti per la nuova stagione? Io sì, tanto, e sono molto contento per il rinnovo".