VIDEO / “Love Milano”: Inter, la vigilia del derby sulle note di Marracash e Guè

Nel giorno della stracittadina, il club nerazzurro celebra il proprio legame con la città con una base musicale d'eccezione

Il giorno del Derby è arrivato. Il giorno in cui, più di ogni altro, l'Inter celebra il legame con Milano. Con i propri tifosi, con i propri colori, con la città in tutti i suoi mondi: i quartieri, la musica, il design.Milano come ispirazione per i giovani a guardare il futuro con ambizione: come l'Inter, che ha nel proprio DNA l’attitudine a guardare verso l’alto e a evolversi giorno dopo giorno in un incessante processo di miglioramento e progresso. Un percorso inclusivo, che accoglie tutti e non lascia indietro