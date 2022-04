Vieira: “Adoro Balotelli, ma è stato frustrante vedere tanto talento sprecato”

L'allenatore ha parlato della sua esperienza con l'attaccante prima da compagno e poi da tecnico, quando allenava il Nizza

«Ho giocato con Mario per un paio d'anni. Era un ragazzino quando ero all'Inter e poi ho giocato di nuovo con lui al Manchester City. È un ragazzo adorabile e lo amo, ma ovviamente è stato difficile allenarlo al Nizza perché è stato molto frustrante vedere così tanto talento sprecato. Come allenatore, cerchi di ottenere il meglio e il massimo da ogni giocatore, ed è stato davvero difficile farlo con lui. È stato frustrante, ovviamente, non essere riuscito a farlo, ma gli voglio bene e gliene vorrò sempre», ha detto l'ex campione del mondo.