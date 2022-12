Vieira: “Spalletti un’ispirazione. A volte è stato sfortunato, ma per me…”

Oggi il Napoli affronterà in amichevole il Crystal Palace di Patrick Vieira. L'ex centrocampista nerazzurro ha elogiato il lavoro di Luciano Spalletti. "Mi piace parlare con lui di calcio, dovunque sia andato ha portato bel calcio. L’ho seguito sempre, a volte è stato sfortunato e non ha vinto troppo, ma per me il successo non è solo vincere una coppa o uno scudetto, è far divertire la gente. È un’ispirazione per me e per tanti giovani allenatori. Essere qui è stata l’occasione per lavorare bene".