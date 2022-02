Vierchowod: “Inter, mazzata se perdi col Liverpool. Finora non ha…”

Le parole dell'ex difensore a proposito della sfida di domani sera e sul momento in generale dei nerazzurri

A commentare le italiane in Champions a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Pietro Vierchowod. Queste le sue considerazioni su Inter-Liverpool di domani sera: "Arriva da due partite in campionato e un solo punto. Incontra una squadra che corre il doppio, come tutte le inglesi. Se dovessero perdere col Liverpool non so come possano proseguire in campionato, perché sarebbe una bella mazzata. Potresti avere la sensazione di essere battibile, cosa che finora non aveva. Incontra una grande squadra, sarà una partita delicata, importante per la stagione dell'Inter".