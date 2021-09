Vierchowod: “La Juve prende troppi gol. Allegri? I cavalli di ritorno non vanno mai bene”

L'ex difensore della Juventus, Pietro Vierchowod, ha parlato a TMW Radio dei problemi dei bianconeri, attardati in classifica

"Di positivo si può dire che in altri campionati la Juventus ha iniziato male e poi ha recuperato terreno. Però devo dire che prende troppi gol. La colpa non è solo della difesa ma anche di un centrocampo che non fa abbastanza filtro. La mancanza di Ronaldo? Sì, si fa sentire, risolveva tanti problemi".

"Dopo aver vinto, tornare in una squadra dove va via il giocatore migliore e devi ricostruire tutto è uno sbaglio. La gente si aspetta il massimo e tu lo hai già dato prima. Hai avuto l'opportunità di vincere anche delle Champions ma non lo hai fatto. I cavalli di ritorno non vanno mai bene. Devi costruire una squadra col giusto mix tra campioni e giovani, sennò non vai da nessuna parte. La Juventus non può permettersi di stare 2-3 anni senza vincere".