L’ultima sorpresa di Vieri: esce il singolo ‘Una vita da bomber’. Con lui Adani e Ventola

Dall’annuncio che arriva dalla sua bacheca Instagram, Bobo Vieri se ne è inventata un’altra. Dopo le iniziative social e le interviste che hanno tenuto compagnia ai tifosi nel periodo della quarantena, l’ex Inter è passato alla musica. Dal suo profilo social lancia una nuova canzone in uscita il 26 giugno e già pre-salvabile su Spotify.

Non è solo in questo progetto, lo accompagnano due inseparabili: Ventola e Adani, ex nerazzurri come lui e pronti a cantare ‘Una vita da Bomber’, una canzone prodotta dalla Polydor Italia. Come se la saranno cavata i tre ex calciatori nerazzurri? “Ecco la grande sorpresa”, ha scritto e ha condiviso un pezzetto del video con gli altri due ex calciatori.