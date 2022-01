Vieri su Allegri: “Non accetto certe dichiarazioni. Non posso sentir dire che…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Bobo Vieri ha detto la sua sulle parole di Allegri dopo e durante Juventus-Napoli

"Ho giocato in tante squadre top, non accetto queste dichiarazioni di Allegri. La Juve non gioca a calcio, gioca male, non propone niente. Non posso leggere che Allegri ha detto dopo il gol di Chiesa di non farsi trascinare dallo stadio e di non andare troppo avanti. Ma che è? Vuol dire che va bene il pareggio? Se alleni Inter, Milan e Juventus hai l'obbligo di vincere e giocare bene tutte le partite. Non posso sentire queste robe qua, non va bene. Non va bene. Punto. Perché giochi davanti alla gente? Vi ricordate San Siro quando eravamo sotto 1-0 e pareggiavamo?".