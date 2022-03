Vieri: “Orgoglioso dell’Italia per l’Europeo. Attacco con la Macedonia poca roba”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Bobo Vieri ha parlato così dell'Italia dopo la disfatta con la Macedonia

"Siamo mancati lì davanti, la squadra ha fatto quello che doveva fare. Nessuno ha calciato in porta. Son partite che devi vincere, devi andare al Mondiale senza fatica. Da settembre abbiamo fatto pochissimi gol, ieri sera idem. Abbiamo tenuto sempre palla, davanti poca roba però. Bastava un gol, non due o tre. 90' non ho visto i tre davanti bene, Berardi è stato il più vivo, l'unico a tirare e fare qualcosa ma troppo troppo poco per una partita con la Macedonia. Dall'Europeo in poi, sono mancati abbastanza gli attaccanti. Lo sappiamo, la pressione è tanta, non ti fa dormire, giochi con la Nazionale, hai pressione. Ma sono orgoglioso dell'Italia, 8 mesi fa ci ha fatto gioire".