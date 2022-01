Vieri: “Non capisco perché Balotelli”. Cassano: “Qualitativamente nessuno meglio di Mario”

Alla BoboTV in diretta su Twitch, Vieri e Cassano discutono di Balotelli. Vieri è scettico sulla chiamata di Mancini

Alla BoboTV in diretta su Twitch, Vieri e Cassano discutono di Balotelli. Vieri è scettico sulla chiamata di Mancini: "Non avrei chiamato Balotelli, c'è da capire perché Mancini l'ha chiamato. L'ho visto nel Monza, era sovrappeso. Sono dieci anni che la dice 'Se Mario fa questo, fa quello'. Ma non fa. Non correva, ha segnato qualche gol che avrei fatto anche io davanti alla porta. Non era un atleta, non ce l'ho con lui. Ma dico quello che vedo. Non ce l'ho con lui, non lo conosco nemmeno. Ma bisogna meritarsi la Nazionale, bisogna impegnarsi. Non l'avrei chiamato, non capisco il Mancio".