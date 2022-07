Skriniar via? Vieri: “Non vedo problemi se l’Inter prende Bremer: è allo stesso livello”

A La Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri ha commentato la possibile cessione di Milan Skriniar al PSG. Così l’ex attaccante ha parlato in chiave Inter: “Se va via Skriniar e arriva uno fra Bremer e Milenkovic non vedo grandi problemi: Bremer è a livello di Skriniar. De Ligt ha 22 anni, è uno dei difensori più forti d’Europa: sarebbe una grandissima perdita, più grave che perdere Skriniar”, le sue dichiarazioni.