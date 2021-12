Vieri: “Inzaghi ha trovato il lavoro di Conte, è verità”. Cassano: “Sì, con 1 euro di…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, acceso dibattito tra Vieri e Cassano in merito ad Antonio Conte

"L'Inter giocava 3-5-2 con Conte e gioca 3-5-2 con Inzaghi, la squadra è quella. Non è Sarri che arriva alla Lazio e cambia totalmente modulo. Davanti hanno preso Dzeko, Calhanoglu. 9/11 sono uguali all'anno scorso, è sempre quella. Inzaghi è arrivato e ha trovato la squadra pronta. A te non piace Conte e non ti piace sentirlo dire ma è così. Per me Conte è un grande allenatore, da gennaio in poi l'Inter giocava un bel calcio". Cassano, però, risponde: "Va bene, va bene. C'ha ragione Bobo. Perché dare meriti a Conte con un lavoro così diverso fatto da Inzaghi? Ha fatto un mercato con 1 euro e 50, a Conte hanno preso Lukaku. Non sono d'accordo".